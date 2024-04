La LCA des (très) bien classés pour les EDN. 4e édition

La synthèse de ce qu'il faut savoir en LCA pour faire la différence aux EDN 2024 ! Etre à l'aise en LCA est la clé pour gagner des points et s'assurer une bonne place dans le classement final ! La LCA des (très) bien classés regroupe en un seul volume toutes les notions de cours incontournables ainsi que les annales des épreuves blanches et nationales des ECNi 2018 à 2023 et EDN 2023. Les auteurs, très bien classés, y partagent leur méthode pour réussir : se baser sur le texte des articles en anglais et connaître le cours pour acquérir les bons réflexes. Découvrez dans ce livre : - une classification des notions de cours par niveaux de difficulté et type d'études ; - une correction détaillée des annales, développant chaque item de réponse ; - de nombreux encadrés méthodologiques, tableaux et algorithmes pour analyser facilement les concepts délicats ; - des extraits d'articles en anglais pour comprendre comment se repérer et trouver les bonnes réponses ; - les points de détail qui rapportent, avec les encadrés "Pour aller plus loin avec la LCATBC" . Ce tout-en-un articule les révisions de cours et l'entraînement pour permettre aux étudiants passant les EDN de se préparer efficacement à l'épreuve et de gagner en confiance le jour J !