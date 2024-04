Les annales des (très) bien classés pour les EDN. ECNi 2023 + EDN 2023 : les 340 questions commentées, corrigées et analysées (mini-DP, QI, QROC, KFP) + les épreuves blanches en téléchargement

Le seul livre avec le corrigé complet des ECNi 2023 et des EDN 2023 ! Pour espérer un (très) bon classement au concours, l'entraînement aux EDN est la clé ! Pour vous y aider, Les annales des (très) bien classés proposent en un seul livre le corrigé commenté de toutes les questions des épreuves blanches et nationales desECNi 2023 et des EDN 2023. QCM, QROC, KFP, zones à pointer, mini-DP... , la nouvelle docimologie y est analysée par les auteurs, très bien classés aux dernières épreuves. Toujours dans l'esprit de la collection, retrouvez : - une correction détaillée développant chaque item de réponse ; détaillant toutes les propositions de réponses ; - des astuces et des remarques stratégiques pour bien comprendre des points litigieux ; - des tableaux et rappels de cours exclusifs ; - des renvois aux années précédentes : ce qui est tombé retombera ! - les points de vigilance pour déjouer les pièges des rédacteurs. Ce livre reste LA référence en correction d'annales pour les EDN, à avoir sous la main pour viser le meilleur des classements !