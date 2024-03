The Korean Dream. Voyage illustré au coeur de la Corée du Sud

Annyeonghaseyo, Korean Dreamers ! Moi, c'est Jake, créateur de contenus et auteur français, amoureux de la Corée et installé ici depuis 2015. Suivez-moi dans un voyage au coeur de la culture coréenne, accompagné des illustratrices Magali Berthier et Inès Pollosson. Découvrons ensemble l'histoire de Gojoseon et des Trois Royaumes, le chamanisme coréen, la cuisine des pojangmacha, l'île de Jeju, la fabrication du kimchi, la k-pop et le pansori. Mais aussi les endroits à voir, les choses à savoir, mes recettes favorites, des anecdotes personnelles et des fun facts pour vivre la Corée du Sud comme si vous y étiez. J'espère que chaque page vous fera voyager dans cet incroyable pays !