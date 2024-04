Les anti-infectieux des (très) bien classés pour les EDN. Tous les fondamentaux en infectiologie et les protocoles de choix du bon anti-infectieux

Tous les antibiotiques, antiviraux et antifongiques à connaître pour les EDN L'infectiologie est une matière phare du concours qui tombe tous les ans, que ce soit pour les ECNi ou désormais pour les EDN. Les EDN 2023 l'ont prouvé ! Face à des référentiels assez denses qui ne permettent pas toujours de traiter rapidement et efficacement l'infectiologie, ce petit livre volontairement synthétique présente d'abord toutes les bases pharmacologiques à connaître, puis tous les protocoles de traitement anti-infectieux. Bien plus qu'un simple listing des différentes classes médicamenteuses présentes dans la R2C, Les anti-infectieux des (très) bien classés propose : - une double entrée dans le choix de l'antibiothérapie : selon l'agent infectieux ou selon la situation clinique ; - de nombreux tableaux et encadrés pour hiérarchiser toutes les informations indispensables ; - des rappels systématiques de ce qui est tombé les années précédentes et un zoom sur ce qui est fortement tombable ; - le classement des connaissances en rangs A, B ou C.