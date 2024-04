Des ronds dans l'eau

Un matin, Joséphine découvre qu'elle est enceinte. En l'absence de son mari, en déplacement pour le week-end, son coeur se gonfle de ce bonheur à venir. Elle attend Vincent, mais il ne rentrera pas. La jeune femme perd pied. Devant la cruelle coïncidence, elle ne sait plus si elle est prête à accueillir un bébé. Du jour au lendemain, elle laisse à Paris sa vie, son métier, ses amis et part pour la Bretagne, à Locmariaquer, dans cette vieille maison en ruine que Vincent voulait à tout prix conserver en mémoire de son grand-père. Là-bas, n'emportant rien d'autre que son chat Georges, Joséphine espère trouver face à la mer un nouveau souffle. Une ode puissante à l'espérance et à l'amour, sous toutes ses formes.