QVCT Qualité de Vie et Conditions de Travail . 65 outils clés en main

L'accord national interprofessionnel sur la QVCT de 2020 a clairement identifié dans son préambule que "la qualité de vie au travail est un facteur de santé et de réalisation personnelle pour les salariés. Sur le plan collectif, la qualité de vie au travail est une des conditions de la performance de l'entreprise". . Cependant beaucoup reste encore à faire dans ce domaine et de nombreuses entreprises peinent encore à s'engager dans cette voie et il convient de se poser les bonnes questions. Comment définir, co-constuire et développer une stratégie QVCT avec l'ensemble des collaborateurs ? Quelles sont les étapes d'élaboration d'un plan QVCT ? Quels outils déployer ?