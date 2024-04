Passard & Perl - SES 1re - 2024 - Manuel - élève

Cette nouvelle édition vous propose : une mise en oeuvre claire et efficace du programme 2019, dans le respect de la démarche des SES ; des doubles pages qui constituent des séquences cohérentes, s'appuyant sur des documents variés, actualisés et pertinents et sur des activités, en se concluant par un exercice bilan ; de courtes vidéos questionnées pour illustrer ou compléter les documents ; des pages Le Lab SES proposant de nombreuses mises en activité et mobilisant des savoir-faire ou des compétences transversales, avec des documents actualisés ; des pages Bac renouvelées, avec, pour chaque chapitre, une préparation guidée, étape par étape, aux deux épreuves écrites : épreuve composée et dissertation, et une méthode complète en fin de manuel. Les bénéfices et points forts : tous les documents statistiques sont mis à jour ; des pages Bac renouvelées et tenant compte des épreuves en place depuis 2019.