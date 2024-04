Magic animals - Drôle de forêt !

Dans la mystérieuse vallée de Blim vivent des êtres fantastiques capables de prendre la forme d'enfants et d'animaux. Des êtres qui, grâce à une amulette magique, peuvent se transformer en MAGIC ANIMALS aux pouvoirs incroyables. MAGIC ANIMALS 3. Drôle de forêt ! Rien ne va plus dans la ville : un écureuil vampire menace la ville et la forêt. Heureusement, les "Magic Animals" sont là et vont tout faire pour que tout revienne dans l'ordre, grâce à leurs super pouvoirs. Retrouvez Abi, Eric, Chloé, Yuna, Nico et suivez leurs aventures extraordinaires !