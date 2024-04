Les clés de l'indépendance émotionnelle. 5 piliers pour se libérer du regard des autres et choisir le meilleur pour soi

Nous avons tous tendance à penser que nos émotions dépendent des autres ou des circonstances de la vie. Que notre tristesse est la conséquence de telle ou telle critique, que notre colère est bien normale puisque l'on a été trahi, humilié, injustement traité... eh bien c'est faux ! Nos émotions ne dépendent que de nous. Que l'on se sente soutenu ou rejetté, que la vie soit agréable ou adverse, que l'on soit dans une situation de réussite ou d'échec, nous pouvons nous donner ce dont nous avons besoin et choisir d'être heureux. En s'appuyant sur les recherches en neurosciences et la guérison des cinq blessures, Carole Rinaldi propose des outils pour atteindre l'indépendance émotionnelle et nous libérer enfin du regard des autres et du besoin d'être aimé. Un livre précieux pour reprendre les commandes de sa vie intérieure et garder le cap, quoi qu'il arrive !