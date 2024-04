Jurassic World 24 - Un groupe déchiré

Alors que Kenji et le redoutable M. Kondo se préparent à faire leur retour sur l'île de Mantah Corp, les adolescents mettent au point leur plan pour les neutraliser. Plus de doutes à leurs yeux : leur ancien ami les a définitivement abandonnés ! Pourtant, Kenji se pose de plus en plus de questions sur la sincérité de son père... Et si ses amis avaient raison depuis le début ?