Destins de champions 10 - Une biographie de Zinédine Zidane

Depuis plus de trente ans, Zinédine Zidane fait rêver les amateurs de foot du monde entier. En tant que joueur puis en tant qu'entraîneur, il a tout raflé, jusqu'à devenir une véritable légende vivante, symbole de tout un sport et de tout un pays. De son enfance marseillaise à ses succès au Real Madrid, en passant par le sacre de champion du monde 1998, revivez les moments forts de sa carrière dans cette biographie inédite ! Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs auteurs de nombreux ouvrages sur le football.