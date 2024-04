Fall of X T02

Suite aux terribles événements survenus au cours du Gala des Damnés, tout a basculé pour les mutants. Isolé, Iceberg tente de devenir un meilleur héros. Les membres humains et mutants de l 'équipe canadienne d'Alpha Flight se déchirent. Magie est piégée à Vanaheim en compagnie de Mirage, Marrow, Dust et Mary Typhoïde. Et que signifie le retour des Enfants de la Voûte ? C'est un numéro 2, mais son sommaire est entièrement composé de numéros 1 ! Cinq nouvelles séries commencent et explorent différents aspects du nouveau statu quo de Fall of X. Les mutants sont battus, dispersés, plus menacés qu'ils ne l'ont jamais été. Voilà que s'ouvre sans doute la période la plus passionnante depuis le lancement de House of X et Powers of X !