Venom & Carnage : Summer of Symbiotes N°02 (Edition collector) - COMPTE FERME

Carnage s'est donné pour mission de tuer tous les Venom ! Il n'a jamais été aussi puissant et a même emprunté le pouvoir de plusieurs vilains de l'univers Marvel : le carnage cosmique peut commencer. Nous découvrirons également de nouvelles incarnations de Venom et suivrons les pérégrinations de la surprenante Misery. Dans ce deuxième numéro, l'affaire se corse avec le lancement de la mini-série Death of the Venomverse, qui va redessiner les contours de l'univers des symbiotes. La popularité de Venom et de Carnage n'est plus à prouver, gageons que cette anthologie divertissante passionnera les foules !