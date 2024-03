Mathématiques Tle Bac Pro Perspectives. Livre élève, Edition 2024

Une nouvelle édition avec : - + d'automatismes pour consolider les fondamentaux : - à l'intérieur des chapitres, pour prendre un bon départ, - en fin d'ouvrage pour retrouver les automatismes clés, en proposant toujours : - la méthode, - un exercice corrigé, - des exercices d'entraînement de niveaux progressifs. - Programme complémentaire : une boîte à outils pour la poursuite d'études avec cours, méthode et exercices. - Des activités collaboratives (en groupe, en binôme, mise en commun finale d'un travail individuel) pour diversifier les méthodes d'apprentissage. - Et toujours les nombreux exercices et problèmes (plus de 250) qui font la force de la collection. - Plus de 180 ressources numériques.