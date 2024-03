Bac Pro et CAP. Livre élève, Edition 2024

# Connaître ses compétences pysycho-sociales #Réussir son PFMP ou son apprentissage # Réussir son insertion pro ou sa poursuite d'études. - Une organisation en 5 parties pour être au plus près des besoins des élèves. - J'apprends à me connaître, - Je réussis mes immersions professionnelles, - J'explore le monde professionnel, - Je découvre les différents parcours d'orientation, - Je travaille en mode projet. - Un pass qui s'adresse aussi bien aux élèves de lycée pro que de CFA. - 6 vidéos coaching pour travailler la connaissance de soi et redonner confiance aux élèves. - Des ateliers centrés sur l'élève pour l'aider à bien identifier et valoriser ses compétences professionnelles et ses qualités humaines auprès des recruteurs. - Des activités concrètes pour mettre toutes les chances de son côté dans la recherche d'un stage / d'un apprentissage mais aussi d'un premier emploi ! - Décrypter une offre de stage, d'alternance ou d'emploi, - Postuler, Préparer son entretien de recrutement, - Créer un compte LinkedIn percutant et efficace. - Des ateliers pour connaître toutes les possibilités d'orientation de la voie pro et faire des choix éclairés. - 2 expériences immersives réalisables avec ou sans casque de réalité virtuelle pour explorer des univers professionnels de façon ludique.