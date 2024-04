Oiseaux des villes

Bienvenue dans un safari urbain fascinant où la ville se révèle être un refuge pour une surprenante variété d'oiseaux. Malgré le béton, le trafic et le tumulte citadin, la vie sauvage trouve sa place au milieu de la frénésie urbaine. Ce guide ultra-compact vous dévoile les secrets de ces voisins ailés qui peuplent nos villes. Les allées d'arbres, les arbustes des parcs, les falaises sur les immeubles et les toits deviennent des terrains de jeu pour ces élégantes mésanges, gais pinsons, impressionnants faucons et rusés corbeaux. La ville, avec ses hivers plus doux et sa nourriture abondante, est devenue un lieu de prédilection pour ces oiseaux. Leur présence apporte un souffle de nature au coeur de la grisaille citadine. Cependant, si certaines espèces émerveillent, d'autres peuvent perturber notre quotidien urbain. Ce guide vous accompagne pour reconnaître et cohabiter avec ces voisins ailés, tout en vous donnant des astuces pour les aider. Les magnifiques illustrations de Marco Preziosi, lauréat du prestigieux concours BBC Wildlife Artist of the year, viennent sublimer certaines des descriptions. Ce guide s'inscrit dans notre collection de petits livres délibérément conçus pour les curieux de nature, avec des descriptions complètes et accessibles, et des illustrations précises et vivantes. Avec sa couverture rigide, sa mise en page élégante, et son impression respectueuse de l'environnement, ce livre est un petit trésor de nature à emmener partout avec vous. Une invitation à explorer la vie sauvage en plein coeur des villes.