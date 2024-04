Traces et indices. 2e édition

Explorez le monde mystérieux des traces et indices laissés par la nature avec le Guide Nature 'Traces et Indices'. Ce compagnon de terrain, revue et augmentée dans sa deuxième édition, se glisse facilement dans votre sac pour vous révéler les secrets des empreintes, des pistes et des signes laissés par les animaux et les plantes. En balade, en vacances, combien de fois avez-vous été intrigué par des indices laissés par la nature ? Ce nouveau Petit livre de la nature vous offre les réponses à vos questions et vous permet d'identifier une multitude de traces et d'indices. La 2e édition du Guide nature Traces et Indices a été repensée pour vous donner le savoir-faire d'un véritable pisteur ou d'une chasseuse de pistes. Avec des descriptions simples et plus de 1150 dessins originaux, ce guide vous aide à identifier plus de 730 empreintes, signes de présence et indices, que ce soit dans la neige, en forêt ou sur une rive boueuse. Cet ouvrage est incontournable pour ceux qui souhaitent observer et identifier la nature animale et végétale, de la montagne à la mer. Il couvre un large éventail de sujets, vous permettant de pister aussi bien les petits et les grands mammifères, tels que le cerf ou le loup, que les empreintes d'oiseaux, leurs plumes, leurs oeufs, leurs nids, voire leurs pelotes de réjection. Vous saurez également identifier les arbres et les arbustes à partir d'une simple feuille trouvée par terre, d'un bourgeon en plein hiver, d'un fruit porté par le vent, ou d'une écorce. De plus, ce guide vous apprend à nommer les roches et à identifier les coquillages, les os de seiche ou les algues trouvés en bord de mer. C'est un outil indispensable pour les curieux de nature, les naturalistes, les enseignants et les familles. Son design moderne et sa mise en page épurée le rendent sobre et esthétique.