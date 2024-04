Le Feu et la Glace

Le 17 juin 1929, à Berlin, Georg Wilhelm Pabst commence le tournage du Journal d'une Fille Perdue avec Louise Brooks qui sympathise avec Marlene Dietrich qui leur rend visite. Une amitié-rivalité nait entre les deux jeunes femmes. Kurt Weill, qui est à Paris, appelle son ami Pabst. Il lui parle d'une chanteuse et comédienne noire extraordinaire, Adelaide Hall. Il faut qu'il la rencontre. Pabst pense tout de suite à un film avec elle et Louise. Mais Louise repart après le tournage aux Etats-Unis. Son billet sur le S. S. Homeric au départ de Cherboug est réservé le 31 juillet. Alors, Weill et Pabst s'organisent. Ils mettent Bertold Brecht à contribution avec qui Weill a écrit et composé L'Opéra de Quat'Sous, l'année précédente. Il doit écrire un scénario en un mois qui doit pouvoir être tourné en 6 jours. Lorsque le tournage s'achève, Pabst, Brooks et Dietrich et son chef opérateur, Allgeier, le scénario de Brecht sous le bras, sautent dans un train pour Paris. A Paris, Kurt Weill présente Adelaide Hall à l'équipe. Et Charles Vanel jouera le rôle du marin séducteur. Le 31 juillet 1929, le Paquebot S. S. Homeric largue les amarres... Jean-Luc Cornette & Ju¨rg imaginent le tournage de ce film inconnu qui ne verra jamais le jour. Une fiction folle, qui s'inscrit dans les trous de l'histoire pour un hommage au cinéma allemand de l'entre-deux guerres, à la créativité sans limites, avant que s'impose le nazisme.