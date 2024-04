Le cantique de frère Soleil

Devenu presque aveugle, retiré dans une hutte en contrebas de sa cité natale, François d'Assise (1181/1182-1226) compose son Cantique de frère Soleil vers la fin de sa vie. Il le chante haut et fort au pire de ses maladies et jusqu'à sa mort. Convoquant le soleil, la lune et toutes choses créées, François bouleverse la poésie tout comme son idéal de vie a bouleversé le christianisme. Ce chant qui compte parmi les textes fondateurs de la littérature italienne a une histoire passionnante et méconnue. En suivant sa genèse et les circonstances de sa composition, Jacques Dalarun fait revivre l'aventure spirituelle d'un marchand marqué par la culture courtoise et chevaleresque des élites laïques de son temps qui décide brusquement de "suivre nu le Christ nu" . On redécouvre ici "le petit pauvre" et sa fraîcheur révolutionnaire mais aussi tous les paradoxes d'un renversement des valeurs par la seule force de la faiblesse et de la joie.