En route pour le vocabulaire ! CM - Série bleue - Ed. 2024 - Cahier élève

Une nouvelle collection modulable pour les élèves de CM pour apprendre à comprendre des mots nouveaux et enrichir son vocabulaire grâce à une démarche en trois axes : - entrée par la littérature - entrée par les notions - entrée par des activités ritualisées de collecte de mots - 4 oeuvres littéraires et 1 documentaire : Une enquête de Sherlock Holmes, La Belle et la Bête, Sindbad le marin, Les mythes d'Ovide, La Révolution et le XIXe siècle - Des exercices ritualisés autour d'un extrait du texte de la semaine - Des exercices d'entrainement sur la notion de la semaine - Des énigmes et des jeux - Des pages d'expression écrite pour réinvestir les mots appris