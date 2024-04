Mystères et sortilèges Tome 7 : Un anniversaire du tonnerre !

Aujourd'hui, c'est sortie de classe à la plage du Fantôme ! Tout le monde se rassemble autour d'un gâteau pour fêter l'anniversaire de Pilou, mais un sort d'Abi va créer une tempête de catastrophes ! Avec un petit sort, Abi va mettre la plage du Fantôme sens dessus dessous ! " Mystères et Sortilèges " , la nouvelle série BD qui raconte les aventures d'Abi, une petite sorcière pleine d'imagination mais très maladroite. Rentrée des classes, rivalités, sortie scolaire ou encore atelier de peinture... Abi et ses amis extraordinaires vivent des aventures qui parlent à tous les enfants ! Une BD spécialement conçue pour lecteurs-débutants : - 48 pages faciles à lire grâce à une mise en page adaptée et des indications spatio-temporelles qui rythment l'histoire ; - les illustrations pleines de peps de Zoé Ruth, jeune illustratrice talentueuse ; - les bonus et les jeux pédagogiques à la fin du livre ; - les personnages à découper et à collectionner dans chaque tome.