Prier 15 jours avec Claire de Castelbajac

Claire de Castelbajac (1953-1975) est un coeur ardent et débordant de vie. Dotée d'un tempérament joyeux et passionné, elle a très tôt la profonde conscience de la proximité de Dieu. Elle révèle alors une nature contemplative et pleine de délicatesse face à la souffrance humaine. Toujours tournée vers les autres, elle veut faire de sa vie un chant de louange et d'action de grâce et emporter dans son sillage ceux qui l'entourent. Ses lettres témoignent avec fraîcheur, authenticité et actualité de son désir de Dieu, de ses quêtes affectives, de ses moments de doute et de tentations, et de ses remises en question... Début janvier 1975, une méningoencéphalite se déclare et l'emporte en vingt jours. Aujourd'hui, Claire continue de toucher les âmes par ses écrits spontanés et son regard pétillant. Une jeune fille éprise de sainteté, dont le témoignage nous invite à redécouvrir notre vocation au bonheur. Mère Emmanuelle Desjobert est abbesse de l'abbaye cistercienne Sainte-Marie de Boulaur (Gers). Elle fut la postulatrice diocésaine de la cause de béatification de Claire jusqu'en 2008.