Je récolte mes légumes tout l’hiver. Quand semer ? Quand planter ? 25 fiches légumes

Un ouvrage pratique et très complet pour apprendre à anticiper et à s'organiser afin de semer et planter des légumes d'hiver au potager. N'abandonnez plus votre potager une fois les derniers légumes d'été récoltés. Grâce à cet ouvrage, apprenez à anticiper la préparation de la terre, à établir votre calendrier de semis, à respecter les successions des cultures et à protéger vos légumes des grands froids, afin de récolter des légumes frais tout l'hiver. Grâce à 25 fiches pratiques, vous saurez tout sur les techniques de culture des carottes, choux-fleurs, épinards, panais, poireaux... Un vrai coup de pouce pour votre santé et votre porte-monnaie, mais aussi pour la planète !