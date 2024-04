Les 100 plus belles motos du monde. 2e édition

Le guide pour les passionnés de motos Pour les amoureux de la liberté voici un bel ouvrage qui présente les 100 plus belles motos du monde Routières ou sportives tout-terrain side-cars roadsters américaines japonaises ou européennes ces motos mythiques allant du début du XXe siècle jusqu'à nos jours sont toutes richement illustrées par plus de 300 photographies Retrouvez les grands noms de la moto comme l'intemporelle Royal-Einfield 500 Bullet la Honda CB 750 Four la Moto Guzzi V850 Gt Califormia ou encore la BMW S 1000RR HP4 100 modèles qui vont vous faire rêver et vibrer