GR 10 et chemins de traverses. La traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée

Une immersion dans les Pyrénées par deux photographes épris d'aventure et de liberté Entre montagne basque pic du Midi d'Ossau massif du Canigou forêts des Pyrénées ariégeoises etc les auteurs ont traversé les Pyrénées d'ouest en est en autonomie sur plusieurs saisons majoritairement par le GR®10 mais aussi par d'autres chemins en fonction des conditions dormant en tente en cabanes ou en gîtes 34 jours d'aventure humaine de rencontres de symbiose mais aussi de lutte avec la nature et les éléments&NewLine ; Le récit richement illustré est axé sur leur vécu leurs émotions et leur ressenti&NewLine ; Cet ouvrage s'il en était besoin montre à quel point la randonnée itinérante n'est pas toujours un long fleuve tranquille Notamment en montagne&NewLine ; Le parcours est décomposé en quatre parties Pays basque Pyrénées centrales&NewLine ; Pyrénées ariégeoises et Pyrénées orientales chacune étant accompagnée d'une carte schématique présentant le parcours suivi Par étape sont indiquées les informations techniques de base distance dénivelés positives et négatives Des points d'histoire et des focus de natures diverses sont également abordés au gré de l'itinéraire Une partie pratique en annexe donne toutes les informations pour se préparer et s'équiper ainsi que de nombreux conseils avant de partir... En bonus pour partager autrement leur aventure les auteurs vous proposent également une courte vidéo téléchargeable grâce un QR-code