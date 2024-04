Lui. est insaisissable. Portrait presque anonyme d'un personnage qui traverse le temps et les aléas d'une vie, de sa petite enfance et son adolescence à Adélaïde, en passant par Melbourne et Sydney, ou ses années à l'étranger, Lui. forme un anti-journal à l'audace poétique éclatante par l'un des écrivains australiens les plus talentueux. A la fois grave, tendre et simplement beau.