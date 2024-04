Anxiété, fatigue, douleurs… Agissez sur vos neurotransmetteurs ! Dopamine, mélatonine, sérotonine... Retrouvez votre équilibre physique et mental

Anxiété, fatigue, douleurs... Agissez sur vos neurotransmetteurs ! Vous êtes irritable, perdez la mémoire, vous grignotez, dormez mal, vous vous traînez physiquement ou moralement... mais vous ne savez pas ce que vous avez ? Et si c'étaient vos neurotransmetteurs ? Nous avons tous entendu parler de dopamine, mélatonine, sérotonine, acétylcholine, Gaba... Mais comprenons-nous réellement le rôle crucial de ces molécules ? Ces messagers chimiques de notre cerveau sont les neurotransmetteurs : ils régulent de façon invisible mais certaine notre humeur, notre libido, notre énergie ; ils conditionnent notre sommeil, notre motivation, nos capacités cérébrales... En un mot, tout notre bien-être ! - Découvrez comment sont produits les neurotransmetteurs et leur répercussion sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. - Etablissez votre profil type grâce à des questionnaires ciblés : quel neurotransmetteur domine chez vous ou au contraire vous fait défaut ? - Grâce aux conseils adaptés à votre profil, retrouvez votre équilibre physique et mental en adoptant une alimentation spécifique, en intégrant si besoin des compléments alimentaires, en privilégiant certaines activités et techniques naturelles... Une approche complète et naturelle pour retrouver motivation, sérénité, désir, créativité, facultés intellectuelles, joie de vivre, etc. Neurotransmetteurs : les molécules du bonheur ! Florence Pinheiro Ortolan est naturopathe, praticienne en micronutrition, formatrice et conférencière. Elle aide les particuliers à améliorer leur santé de façon naturelle, globale, causale et pro-active. Elle forme aussi les professionnels. Son compte YouTube @EmbellirSaSanté compte plus de 250 000 abonnés. Préface du Dr Anne Lombard, médecin nutritionniste. Ouvrage écrit avec la collaboration d'Alix Lefief-Delcourt.