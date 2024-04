Niki de Saint-Phalle. Le jardin des secrets-Nouvelle édition

Née en 1930 d'une mère américaine et d'un père français, Marie-Agnès Fal de Saint-Phalle, dite Niki, a sans doute été la sculptrice la plus importante du XXe siècle. Ses oeuvres les plus connues, les fameuses Nanas, figurent des femmes plantureuses, colorées et espiègles, à l'image de leur créatrice. Car Niki ne se souciait pas de ce que son époque attendait d'elle... Publiée une première fois en 2014, cette biographie dessinée revient sur la trajectoire d'une artiste qui a mis la liberté au centre de sa vie. Amie d'Yves Klein et de César, épouse de Jean Tinguely, Niki reste avant tout une femme affranchie, une artiste en recherche permanente pour attirer le public à la fantaisie de ses créations.