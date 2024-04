Kéo et l'épée magique. 4 Le seigneur des ténèbres

Keo vit au royaume d'Acadia. Un monde plein de magie mais aussi de monstres dangereux... Alors qu'il s'amuse avec ses amis, Kéo est surpris par une étrange apparition : le plus grand oracle d'Acadia ! Le magicien leur révèle qu'une prophétie destine notre jeune héros à déjouer le plan machiavélique du Seigneur des ténèbres. Mais une fois arrivés au château du sorcier, Kéo et son épée magique, Lumière, trouvent un elfe archer et une géante des montagnes prétendant être les élus de la prophétie... L'heure n'est pourtant pas au débat car leur terrible ennemi lève déjà son armée de morts-vivants !