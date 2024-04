L'oral de Maths Informatique aux concours Agro-Véto et G2E. BCPST

Comment se présenter à l'oral de Maths et d'Informatique avec les meilleures chances de succès ? L'auteur a écrit et sélectionné des sujets d'annales des concours Agro-Véto et G2E (Géologie, Eau, Environnement), répartis équitablement sur les grands thèmes du programme. L'originalité de cet ouvrage réside dans le fait que les sujets Agro-Véto sont traités par types d'exercices plutôt que par sujets complets permettant ainsi aux étudiants de commencer à travailler l'oral du concours dès le début de l'année et progressivement en fonction des parties de programme qu'ils ont déjà abordées ou non. L'objectif de ce livre est de démystifier le déroulement de l'épreuve d'oral et d'apprendre à tirer parti de ses connaissances face à un problème inattendu. Les solutions proposées sont détaillées et accompagnées des programmes informatiques. Les corrigés sont rédigés dans l'esprit de la réforme des programmes.