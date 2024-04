Communication. 58 outils et méthodes

Comment réaliser un plan de communication ? Quelles méthodes choisir pour piloter et évaluer les actions ? Comment optimiser la communication par l'image, par l'écrit et par le Web ? Quels outils choisir pour établir des relations presse efficaces, dynamiser ses relations publiques, communiquer en période de crise ou développer la communication interne ? Comment travailler avec les agences ? Découvrez 58 outils indispensables à la pratique de la communication d'entreprise au quotidien. Cette 5e édition tient compte de l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde de la communication. Les outils dédiés aux réseaux sociaux, à la marque employeur et à l'engagement des salariés ont bien été remaniés. Enfin, un nouvel outil est consacré à l'entreprise à mission.