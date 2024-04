Commercial. 68 outils et méthodes

La Boîte à outils du commercial présente un panorama complet des outils et méthodes du processus de vente, du ciblage jusqu'à la négociation. 3 parties composent ce livre - organiser son action commerciale, vendre, négocier - et 66 outils, qui donnent toutes les clés pour définir et piloter ses actions commerciales, vendre et négocier en B to B et en B to C. Entièrement mis à jour, l'ouvrage s'enrichit de nouveaux outils sur les réseaux sociaux. Dans une nouvelle maquette plus attractive, les outils sont toujours structurés de la même façon avec la présentation visuelle de l'outil, sa définition, l'essentiel de l'outil en anglais, pourquoi l'utiliser et dans quel contexte, comment l'utiliser, ses avantages, les précautions à prendre. Cette 4e édition comporte un nouveau dossier sur les talents du commercial. Les réseaux sociaux sont également très présents. Prix DCF du Livre (Dirigeants Commerciaux de France) en 2013 (catégorie Outils et méthodes)