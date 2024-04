La preuve de concept (POC). 74 outils clés en main

Tester avant de vous lancer ! La preuve de concept, appelée aussi proof of concept (POC) se démocratise, le changement devenant l'arme ultime pour continuer à progresser que l'on soit offreur de solutions ou personne en charge de les intégrer. Le processus de la preuve de concept désigne ainsi l'art de passer d'une idée à la réalité du marché via une expérimentation terrain. De plus en plus utilisé par les entreprises publiques ou privées dans le cadre de la mise en place d'un nouveau business, d'un nouveau logiciel, d'un nouveau produit, cette méthode est également utilisée par les créateurs d'entreprises pour tester la pertinence de leur projet en se confrontant le plus rapidement possible au marché afin d'avoir des retours de leurs futurs clients dès la phase d'étude de faisabilité. La boite à outils de la preuve de concept (POC) a vocation à procurer des outils pratiques pour maximiser les preuves de concept et accélérer les déploiements. 74 outils en 9 objectifs vous donneront toute la méthodologie de la preuve de concept et ses mécanismes d'apprentissage. En bonus, des outils pour prendre en compte la question du handicap sont disponibles.