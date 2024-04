La résolution de problèmes complexes. 66 outils clés en main

Quel que soit le secteur d'activité, la gestion des problèmes complexes fait partie du quotidien des organisations. Salariés, entrepreneurs, travailleurs du secteur public, nous faisons face à des situations devant lesquelles nous pouvons en perdre notre latin ; étant contraints à contrôler l'incontrôlable et à prévoir l'imprévisible. Pour répondre à ces défis, nous essayons de nous raccrocher à la bonne pensée rationnelle, à analyser obsessionnellement les données et à persévérer dans nos modes opératoires habituels, souvent sans résultat valide. Cet ouvrage vous propose d'emprunter des chemins moins fréquentés pour trouver des solutions aux problèmes complexes. Il s'adresse à tout professionnel qui a envie de s'ouvrir à de nouvelles options et souhaite trouver des pistes d'actions concrètes. 65 outils opérationnels permettent d'adapter les pratiques de management, de la coopération et de la résolution de problèmes à la réalité complexe des organisations. Ces derniers peuvent parfois paraître contre-intuitifs car la complexité ne se résout pas avec des modèles rationnels. Deux jeux inédits sont également proposés en téléchargement pour vous permettre de vous entraîner. Aux commandes de cet ouvrage, on retrouve Anna Elviro, coach d'organisation, spécialisée dans les sujets touchant aux paradoxes et aux contradictions.