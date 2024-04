Cas pratiques en hypnose gériatrique

Depuis quelques années l'hypnose médicale se développe dans les services de soins et les lieux de vie des personnes âgées. Elle est un outil précieux pour tous les soignants, leur permettant de faire des soins apaisés, des toilettes sereines, et offrant une réponse aux comportements parfois déroutants des personnes ayant des pathologies neurocognitives comme la maladie d'Alzheimer. Ainsi, de l'anxiété à la douleur en passant par l'agitation et la déambulation, l'hypnose permet d'aborder les personnes âgées à travers une vision plus entière et moins technique, ouvrant l'approche soignante à une relation plus humaine. A travers des cas pratiques, un collectif de praticiens en hypnose - psychologues, infirmiers, médecins, aide-soignant, cadre de santé, exerçant en milieu gériatrique - décline des situations cliniques quotidiennes. Cette approche par cas pratiques permet, par le biais de l'expérience clinique, de comprendre comment adapter l'hypnose à chaque personne et à la pluralité des situations rencontrées en gériatrie.