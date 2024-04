Disney BD Fin de CP / CE1 - Encanto - Les aventures enchantées de Mirabel

Découvre 6 histoires enchantées de la famille Madrigal ! Chispi a chaud ! Mirabel, aidée d'Antonio, cherche le moyen de rafraîchir le capybara Chispi. A deux, c'est mieux ! Mirabel et Camilo préparent une fête surprise pour Dolores et son fiancé Mariano. Hourra pour les rats ! Mirabel et son oncle Bruno ont une idée originale pour faire accepter leurs amis rats à Abuela ! Soirée jeux. La famille cherche un endroit tranquille pour jouer. Mais aucune chambre de la Casita ne semble convenir... Merci, Casita ! Pepa a perdu une boucle d'oreille. Heureusement Mirabel est là pour l'aider à la chercher ! Un bon remède. Antonio ne se sent pas très bien et n'a pas d'appétit. Mirabel va lui raconter une histoire pleine d'aventures pour y remédier ! Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Grâce à des personnages attachants, une histoire haletante et un texte très accessible, les enfants prendront plaisir à lire ! En plus : Une double page de préparation à la lectureDes questions de compréhension Un quiz