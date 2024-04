Pokémon Les voyages ultimes 30 - La demi-finale de Sacha

Le deuxième match des demi-finales du Tournoi des Huit Maîtres du Couronnement Mondial Pokémon va commencer, opposant Sacha à Cynthia, la Maîtresse de la région de Sinnoh ! Le jeune Dresseur et ses Pokémon redoublent de bravoure et d'efforts pour remporter la victoire. Mais le match s'annonce riche en rebondissements... Sacha parviendra-t-il à surmonter les dangers de la zone de combat et à se hisser en finale ?