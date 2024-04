Demon Slayer - Edition Pilier T05

Après avoir défendu le village des forgerons et vaincu deux autres lunes supérieures, Tanjirô et ses amis entament un entraînement intensif sous la supervision de l'ensemble des piliers. Leurs récentes victoires placent les pourfendeurs dans une situation avantageuse qui va éveiller la colère de Muzan. Pour ce dernier, l'heure est venue d'en finir avec cette guerre qui dure depuis trop longtemps. L'assaut final approche et cette fois les démons prennent les devants ! L'oeuvre culte de Koyoharu Gotouge revient dans une édition magistrale. Avec son grand format qui sublime l'intensité de cette quête et des pages couleurs qui rendent honneur au talent du mangaka, cette édition s'inscrit comme un indispensable. Que vous fassiez vos premiers pas chez les pourfendeurs ou que vous soyez déjà un lecteur aguerri de Demon Slayer, l'Edition Pilier vous offrira une expérience à la hauteur de cette fresque unique et légendaire.