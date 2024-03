Un couple et leurs deux enfants rentrent d'une promenade dominicale et tombent sur un paquet de lettres. Après quelques hésitations, ils décident d'en ouvrir quelques-unes au hasard. D'informations parfois stupéfiantes à des anecdotes croustillantes sur la vie de leurs voisins ou encore d'illustres inconnus, ils réagissent à ces courriers et vont déclencher un tout autre processus, inattendu, dangereux, inéluctable qui les révélera l'un à l'autre. En écho à ces lettres ouvertes, la réalité n'est visiblement pas celle qu'ils croyaient. Glissées dans ce paquet, ils trouveront aussi trois lettres anonymes. Qui peuvent bien en être les auteurs ? Quand on creuse en profondeur, il faut s'attendre à tout et le diable se niche toujours dans les moindres détails...