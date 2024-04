Le Point HS Education N°20 : La mémoire - avril/mai 2024

Qui ne s'est jamais retrouvé en panne de mémoire, perdu, à chercher un objet égaré ou une réponse désespérément introuvable. La faute à un défaut de mémoire, diront les uns ; à un manque de méthode, selon les autres. Pour éviter que cela ne se produise, il existe des techniques ! Des champions ont livré au Point leurs secrets pour optimiser ses facultés et se souvenir de tout. Certes, l'idée n'est pas de devenir aussi doué que l'Indien Suresh Kumar Sharma, qui a su réciter plus de 70 000 décimales de pi. Ni de se transformer en l'Américaine Jill Price, qui est dotée d'une mémoire autobiographique si exceptionnelle qu'elle n'oublie rien depuis ses 8 ans. En revanche, nous pouvons tous améliorer nos facultés - comme l'assurent les scientifiques. Grâce à ces ruses ludiques et ingénieuses, il ne reste plus qu'à s'entraîner régulièrement - quelques minutes par jour suffisent, en s'appuyant sur les 60 pages de jeux et astuces de ce hors-série - pour acquérir une agilité d'esprit qui peut transformer le quotidien. L'occasion de gagner de la confiance en soi, de se prouver que l'on est capable de tout, d'être plus autonome, de discerner le vrai du faux, de mieux se souvenir de ce que nous confient nos proches. Et de ne dire "Je Suis Une Nouille" que pour vous souvenir du nom des planètes ayant un système d'anneaux. ("Je Suis Une Nouille" pour Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.)