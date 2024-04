Aparthotel Deluxe

La douche de monsieur B. coule en continu depuis ce matin mais personne ne répond quand on frappe à sa porte. Ses voisins s'inquiètent... Et s'il avait glissé sur le carrelage ? Au fil de leurs allées et venues, le pallier de Monsieur B. devient un point de rencontre. On s'y croise, on s'y questionne, avant de reprendre chacun le cours de sa vie. Dans ce vieil immeuble costaricain, typique de San José, sa capitale, cohabitent des individus en proie aux doutes : Garçon, un jeune homme profondément croyant mais adepte du travestissement, Isaac, un jeune père célibataire à l'avenir trouble, ou encore Jan, leur concierge, et sa femme Tori, qui fuient un mariage engagé trop jeune. Dans ce récit choral formidablement mené, Edo Brenes capture les questionnements d'une société profondément religieuse à l'heure de la libération sexuelle. Par une valse narrative où les destins s'entremêlent puis se délient, il nous mène d'un instant de vie au suivant, formant en creux une réflexion sur la modernité.