Français 1re Tle Bac Pro. Livre élève, Edition 2024

- Un manuel qui vient en complément du programme limitatif tournant et qui permet de : - Consolider les outils et techniques de la langue avec : - des fiches synthétiques et schématiques pour faciliter l'appropriation par l'élève, - des ateliers pour mettre en pratique les apprentissages, - des exercices pour mettre l'élève en activité. - Renforcer la culture générale : - pour se repérer dans le temps : des frises retraçant les grands événements historiques et culturels de l'Antiquité à nos jours, - pour s'approprier les grands courants littéraires et artistiques : des focus par courant, avec toutes les infos clés illustrées. - Préparer au Bac et au post-Bac : - L'épreuve décryptée à travers un sujet commenté, et plusieurs sujets pour s'entraîner. - Des fiches pour un travail sur l'essai, la problématisation et la construction du raisonnement.