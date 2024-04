You're my Soulmate Tome 1

Yûki a quitté sa campagne natale pour s'installer à Tokyo il y a plus d'un an. Etudiante à l'université, elle ne rêve désormais que d'une chose : trouver l'homme de ses rêves. Son amie Sanae l'incite alors à aller en boîte de nuit pour y faire des rencontres. Plus habituée à rester enfermée dans son appart' à lire des romances, Yûki n'a jamais mis les pieds dans un tel endroit ! Pourtant, une fois sur place, elle fait la connaissance de Iori : un homme aux allures de voyou totalement antipathique, mais qui semble vouloir caser Yûki avec l'un de ses amis...