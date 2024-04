Cahier de vacances Dragon Ball Super. Révise et joue Du CM1 au CM2

Retrouve Goku et ses amis dans le Tournoi du Pouvoir ! Les héros de l'univers 7 affrontent leurs adversaires. Récolte des indices au fil des exercices, pour découvrir les vainqueurs de chaque combat et bien sûr, le gagnant du grand tournoi. Un cahier de vacances pour tester ses connaissances et préparer sa rentrée au CM2 - Des exercices variés de français et mathématiques pour réviser - Des pages de jeux pour se détendre - Les corrigés complets pour toujours finir vainqueur - Avec une planche de stickers Avec la caution Incollables - Conforme au programme scolaire - Conçu avec des enseignants, adopté par les enfants et les parents ! - La marque qui accompagne tous vos étés depuis 35 ans.