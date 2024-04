La vengeance de la reine pirate

Quand on est le monstre tapi dans l'ombre mieux vaut ne pas avoir peur du noir... &NewLine ; Sorinda est connue pour être la femme de main d'Alosa la célèbre fille du Roi pirate qui vient de monter sur le trône Jeune assassine de dix-huit ans elle sait se montrer impitoyable et a l'habitude de mettre les hommes pirates à ses pieds Alors quand la Reine lui confie un nouveau défi non pas cette fois d'éliminer un ennemi mais de diriger un équipage trié sur le volet pour une mission de sauvetage Sorinda espère qu'elle sera à la hauteur &NewLine ; Malheureusement son maître à bord est Kearan... Et il a beau être le meilleur timonier du navire de la Reine pirate Sorinda le trouve vraiment pénible D'autant que le bateau n'offre pas beaucoup d'espace pour éviter de le croiser&NewLine ; Alors que l'équipage affronte des eaux dangereuses et des créatures marines sanguinaires il réveille accidentellement le Roi des mers un être capable de contrôler les morts Leur mission se transforme rapidement en un combat pour sauver le monde...