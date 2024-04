Mitch McDeere vit avec sa femme Abby à Manhattan, où il travaille dans le plus grand cabinet international d'avocats, Scully & Pershing. A la demande d'un associé, Mitch accepte de partir en Libye et se retrouve au centre d'un sinistre complot aux implications mondiales qui met en danger ses collègues, ses amis et sa famille. Dans La Firme, Mitch avait su garder une longueur d'avance sur ses adversaires, cette fois il n'a nulle part où se cacher. Traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert