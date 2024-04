The Eiffel Tower

Dans une nouvelle édition, ce "P'tits docs" fait découvrir, en anglais, la tour Eiffel, son histoire de sa construction jusqu'à nos jours, en passant par Gustave Eiffel, les innovations et nouveautés technologiques qu'elle a nécessitées, avec une visite des trois étages comme si on y était ! Le monument payant le plus visité au monde Inaugurée lors de l'Exposition universelle de 1889, elle était le plus haut bâtiment existant de l'époque. La tour devait être démontée, mais Gustave Eiffel l'a sauvée en en faisant un paratonnerre. Elle a aussi servi d'antenne radio pendant la Première Guerre mondiale, puis de radio grand public plus tard. Aujourd'hui, les gratte-ciels l'ont dépassée, mais elle fait partie de l'histoire et continue de fasciner petits et grands. La tour Eiffel retrouve ses couleurs d'antan La "Dame de fer" est actuellement repeinte en jaune-brun, sa teinte historique du début du XXe siècle. Un livre pour accompagner les enfants dans ce voyage dans le passé...