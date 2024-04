Les Gardiens du monde sauvage, Tome 01. Les Gardiens du monde sauvage, t1 : L'incroyable voyage

Au premier matin du printemps, de petites et anciennes créatures émergent du creux d'un arbre : depuis des milliers d'années, Mousse, Brunet et Cumulus veillent sur le jardin et ses habitants. Quand leur frêne est détruit par une tempête, ils entament un long voyage à la recherche des derniers membres de leur espèce, le Peuple caché. L'aventure les entraîne au plus profond de la campagne anglaise, puis d'une ville humaine, échappant aux Mortels et aux prédateurs nocturnes avec l'aide d'alliés inattendus. Mais ce n'est que le début d'une quête pour la survie du Peuple caché, dans un monde sauvage et fragile qui disparaît peu à peu... A la découverte d'un monde minuscule En faisant la connaissance du Peuple caché, les lecteurs découvrent des personnages merveilleux qui pourraient se cacher tout près d'eux... Une véritable aventure au coeur de la nature, aux héros faillibles, gourmands et attachants, qui se battent pour préserver le monde sauvage. Une approche du vivant pleine de douceur Lecteurs et lectrices sont invités à poser un regard différent, plein de tendresse et de curiosité, sur les espèces qui les entourent, et à apprendre à les aimer, pour pouvoir les protéger.