Historia de los Invalidos (version espagnole). Histoire des Invalides

Son magnifique dôme doré à l'or fin brille dans le ciel de Paris, et il demeure l'un des monuments les plus visités de la capitale. Mais savais-tu que l'Hôtel national des Invalides a rempli plusieurs fonctions depuis sa création par Louis XIV ? Hôpital de guerre, musée, résidence, lieu de mémoire et d'hommages... Le plus surprenant : il abrite même une cathédrale en son coeur. Part à sa visite !