Miraculous Tome 1

Ladybug et Chat Noir n'ont pas toujours été qui ils sont ! Retour sur le jour où tout a basculé dans la vie de nos deux superhéros, quand un monstre de pierre a soudainement attaqué la ville et qu'une étrange boîte est apparue devant eux ! Entre liberté retrouvée pour Adrien et manque de confiance en soi pour Marinette... Voici comment ces deux collégiens sont devenus les sauveurs de Paris ! Miraculous Ladybug !